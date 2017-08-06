史瓦濟蘭部長4度訪台 討論雙邊關切議題

外交部今表示，史瓦濟蘭王國天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）6日至10日訪台，將就雙邊關切議題交換意見。此行是馬夏瑪第4度來訪。

外交部指出，他在台停留期間，將接受外交部常務次長劉德立款宴，就雙邊關切議題交換意見，另將拜會經濟部、台灣電力公司、財團法人塑膠工業技術發展中心，參訪國立台北科技大學及我國綠能科技產業，以瞭解我國綠能建設與產業發展。

外交部說，史瓦濟蘭王國位於非洲南部，1968年與我國建交，兩國邦誼篤睦。史國政府多年來在重要國際場合公開為我執言，全力支持我國參與聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）。

(中時)