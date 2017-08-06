飽受「魔鬼」攻訐 唇裂歌手曾宇辰用微笑回擊

曾宇辰（中）代言公益活動，父、母親也一同站台支持。（陳志祥攝）

參加「星光大道」歌唱比賽被聽見好歌的曾宇辰有著「天使」般的歌聲，因外型曾被冠上「醜八怪」、「魔鬼」，從小到大遭受異樣眼光，然而她沒有被擊倒，勇敢走上演藝之路，如今成為羅慧夫顱顏基金會公益活動的代言人，對社會回饋棉薄心力！

曾宇辰出生即罹患嚴重唇顎裂及顱顏裂，左眼全盲，從小到大歷經20多次重建手術，卻不忘追尋歌唱的夢想；2015年參加「星光大道」歌唱比賽，宛如「天使的歌聲」打動許多人，今年他擔任2017年台北世大運主題曲的演唱者之一！

曾宇辰踏入歌壇、勇闖演藝路，她不是沒有遇過挫折，由於嚴重的外表缺陷讓她飽受傷害，曾經在表演的海選時被主辦單位直接「退貨」；她說，曾經萌生「放棄」的念頭，不過在家人鼓勵、還有想要讓大眾了解唇顎裂者也能唱歌，於是堅持走下去。

能夠擁有堅強意志力，曾宇辰認為，這是來自父母親從小正確的教導，她表示，小時候媽媽一直告訴她「長得跟一般小朋友一樣」，直到入小學前有一次在超市被人說是「魔鬼」，小小心靈才受到傷害，還好她的媽媽一直教育她「不用害怕」。

今年羅慧夫顱顏基金會舉辦「Don’t Tag Me!不貼負面標籤」的展覽，推出第1支VR影片，內容就是描述曾宇辰成長過程面對的種種歧視與負面標籤，曾宇辰的媽媽教導她要以大大的微笑，回應對她嘲笑或是「醜八怪、魔鬼」的攻訐，曾宇辰笑說，這一招很有效！

曾宇辰表示，嘲笑她的人看見她的微笑，覺得無趣就不再嘲笑她了！這也鼓勵她付出更多努力，才能讓社會大眾看見她的實力，進而撕掉先入為主的負面標籤，重新認識曾宇辰；她經歷的這一切也是其他顱顏患者共有的成長之路。

正在松山文創園區4號倉庫的特展，今天找來曾宇辰站台代言，特展內容除透過VR影片讓民眾親身體驗顱顏患者從小到大遭受的歧視眼光及言語外，更透過展區的設計，帶領參觀者從對「標籤」的認識、到「負面標籤」的體驗、進而破除「負面標籤」的行動。

(中時)