冒充員警查假鈔 男騙超商萬元判刑1年8月

新北市一名蔡姓男子缺錢花用，竟冒用市刑大員警名義，至便利商店謊稱查緝假鈔，誘騙李姓店員交出28張千元大鈔檢查，趁隙暗槓其中14張真鈔，並將預藏的4張千元假鈔混入真鈔後交還店員。案經台北地院審理，依行使偽造通用幣紙罪，判處蔡男1年8月徒刑。

前科累累的蔡姓男子頻繁進出監獄，去年因病保外就醫，但因缺錢花用，帶著4張千元大鈔至新北市一處便利商店，出示偽造警察服務識別証，謊稱是市刑大員警「吳順利」，以查緝假鈔為由，要求李姓店員交出收銀機內所有千元大鈔。

李姓店員誤以為蔡姓男子是真警察，乖乖交出店內28張千元大鈔供蔡男檢查。蔡男趁李男不注意之際，將其中14張放進隨身背包，趁隙將預先準備的4張假鈔混入其他14張真鈔後還給店員，謊稱查到假鈔。

蔡姓男子隨後留下一張內容為「市刑大隊吳順利、二組、永平街、吳順利2658」的紙條，要求李姓店員日後與他聯繫。李姓店員直到蔡男離去後，才回神可能上當，清點鈔票後發現短少14張而報警處理。

承審法官認為，蔡姓男子一個行為同時觸犯冒充公務員行使職權、行使偽造通用幣紙等4罪，依法以刑度最重的行使偽造通用幣紙罪論處，但考量蔡男坦承不諱，若處以行使偽造通用貨幣罪最輕本刑3年仍屬過重，依法減輕其刑，判處有期徒刑1年8月。

(中時)