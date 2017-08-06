阿良再爆緋聞 小禎拿金鋼狼神回「還會驚訝它伸爪嗎？」
藝人小禎日前帶女兒Emma到美國過暑假母女倆昨天才從舊金山返台，今天就馬不停蹄出席新書《遊樂園》簽書會，她今年6月鬆口與分居多年的李進良復合，多次在臉書po一家三口照還甜喊「老公」，沒想到上個月阿良卻爆出跟緋聞對象田欣同遊曼谷，且也沒如預期到美國跟母女倆會合度假，今小禎被問到此事，相當平靜大方地回應之，還拿「金鋼狼」做了神比喻。
據《蘋果日報》報導，小禎才剛返台就出席簽書會，不免被問到宣告復合的老公阿良的事情，小禎表示老公沒到美國會合度假，她不會失落，畢竟在美天天操持家務、煮飯從早到晚，照顧女兒很忙碌，女兒也沒說要找爸爸，透露阿良忙工作可以理解，他也有負擔多數旅費當作補償。
至於甜蜜說完夫妻正試著復合，李進良又爆出跟田欣同遊曼谷一事，據悉小禎事先知道阿良要去曼谷開研討會，但不知田欣會去，不過不重要，因為她心情沒受影響，還妙回：「就像妳金剛狼已看到第3集，你還會很驚訝它伸出爪子嗎？」，而明天是父親節，小禎說會帶女兒Emma跟阿良一起吃飯，但還沒來得及準備爸爸胡瓜的禮物，至於是否讓瓜哥跟阿良一起吃飯？小禎則尷尬說還不可能，一來時間太趕來不及安排，二來「還不到時候」。
(中時電子報)
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