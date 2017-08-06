聰明的烏鴉! 研究發現能像人類一樣規劃未來

科學家們原本認為，規劃未來是人類與猿類獨有的能力，但瑞典科學家一系列實驗顯示，烏鴉能為未來的不同事件做好規劃。更有趣的是，為了以後能獲得更好獎勵，烏鴉能夠放棄眼前的利益，猶如人類能忍住不吃棉花糖，以求未來更大的成就。

在最新研究中，瑞典隆德大學研究人員設計了一系列試驗，測試烏鴉使用工具以及與人類進行物物交換的能力，以弄清楚它們能否為充滿未知的未來做規劃。

首先，研究人員訓練烏鴉向箱子裡扔石頭，讓它們知道這麼做會有獎勵從箱子底部掉出來。然後，他們給烏鴉提供石頭以及木輪、木球、金屬管和玩具車等「令其分心的東西」，而箱子直到15分鐘後才拿出來。結果顯示，幾乎每一隻烏鴉都選擇石頭，然後用石頭「開」箱子，最終獲得獎勵的成功率高達86％。

而在另一個類似試驗中，箱子直到17個小時後才拿出來，烏鴉選擇石頭並最終獲得獎勵的成功率達到89％。

研究人員還設計了一個物物交換試驗，讓烏鴉懂得用藍色塑料瓶蓋換取食物獎勵。然後，烏鴉面臨瓶蓋、「分心東西」和一種馬上可吃到食物的獎勵3種選擇，但只許選一種。即刻的食物獎勵不如瓶蓋換取的食物獎勵那樣有吸引力，結果顯示，這些烏鴉選瓶蓋的幾率為73％。相反，在沒有瓶蓋與「分心東西」可選時，烏鴉們都會挑可即刻獲得的食物選項。

研究人員指出，由於烏鴉與猿類從同一個祖先分化出來已是3億多年前，所以烏鴉「規劃未來」的能力是獨立進化出來的，這也為研究認知進化開闢了新途徑。

(中時)