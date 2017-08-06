4章1Q假日農夫市集 寶島時代村隆重開幕

▲「4章1Q假日農夫市集‧88買菜趣」草屯鎮農會4大金叉強力推廣當季時令香蕉、紅龍果等蔬果。（楊樹煌攝）

▲草屯農會邀洪淑姿老師現場教學，教導貴賓與民眾將香蕉與紅龍果做成營養又爽口的「五味八珍手捲壽司」。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮農會「4章1Q假日農夫市集‧88買菜趣」今天隆重開幕，吸引民眾熱烈湧至，場面盛況空前。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮農會「4章1Q假日農夫市集」各攤位都強力推銷南投在地特色、安全健康且價格實在的農特產品。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮農會「4章1Q假日農夫市集‧88買菜趣」開幕，各攤位都吸引民眾的購買熱潮。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮農會「4章1Q假日農夫市集‧88買菜趣」今天由農會理事長陳文忠主持開幕式。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會為慶祝父親節及響應政府推行4章1Q生鮮食材政策，今〈6〉日在寶島時代村舉辦「4章1Q．假日農夫市集‧88買菜趣」開幕式，不但藉由市集推廣在地安全農產食材，並將可溯源在地生鮮食材觀念，推廣給每位民眾，因現場「香蕉、火龍果呷免驚」吸引民眾熱烈湧至，場面盛況空前。

草屯鎮農會配合慶祝父親節的「4章1Q假日農夫市集88買菜趣」開幕式，特別把當季時令的香蕉、紅龍果兩項水果加強宣傳推廣，並也將物美價廉的兩項好水果入菜，取名「香蕉紅龍果 點亮好生活」。

會中，草屯農會特邀洪淑姿老師提供「五味八珍手捲壽司」及「元氣早餐」料理，由洪老師現場教學，將香蕉與紅龍果做成營養又爽口的「五味八珍手捲壽司」，讓民眾在酷熱的天氣裡，成為1道美味清爽的輕飲食。

今天的活動現場，農糧署副署長蘇茂祥、農糧署輔導處長洪忠能、縣府農業處長陳瑞慶、縣農會總幹事曾明瑞、縣議員簡景賢、黃文君、草屯鎮長洪國浩及草屯鎮農會理事長陳文忠、常務監事洪俊規、總幹事蕭忠郁都到場全力促銷「4章1Q假日農夫市集」的在地特色、安全健康且價格實在的當季時令農特產品。

假日農夫市集‧88買菜趣開幕式活動，除與會貴賓都受邀上場示範「五味八珍手捲壽司」DIY、並有「香蕉傳情‧爸爸我愛你DIY」以及現場新鮮蔬果拍賣和打卡送好禮多種活動，場面盛況空前。

(中時)