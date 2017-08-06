VH-92將是新代陸戰隊一號-美國總統直升機

將成為美國總統專屬直升機的VH-92A，它會取代海王式和白鷹式。(圖/美國空軍)

就如美國總統的專屬飛機呼叫「空軍一號」一樣，美國總統的專屬直升機則有「陸戰隊1號」之稱。VH-3海王(Sea King)從1962年起，就長期擔任陸戰隊1號，至今已55年，早已到該輪替的時候了。最新的陸戰隊1號將會是賽考斯基的VH-92A來擔任。

「商業內幕網」(businessinsider)報導，美國總統、副總統、內閣成員的直升機中隊稱為HMX-1，其下的直升機種類有好幾種，除了上述遘到的VH-3海王直升機以外，他也會搭乘可能由UH-60黑鷹直升機改裝的VH-60N「白鷹」，不過未來這兩種有可能一併被VH-92A所取代。有意思的是，不管是VH-3海王、VH-60AH白鷹，或是新一代的VH-92A，都是賽考斯基直升機公司的產品。

美國總統經常出訪，在出訪期間，他的私人直升機也會跟著帶出國，所以陸戰隊一號必須能夠折疊，快速的裝入C-5運輸機裡，並快速的恢復使用。圖為舊一代的陸戰隊一號，VH-3海王直升機。(圖/美國空軍)

VH-92A是S-92的改裝型， S-92，是一種多功能、多用途的中型直升機，自2004年問世以來，深受各國的航空單位歡迎，它的航程、升限、載重能力都極佳，目前在國際上已有200多架S-92在飛行。美國政府是在2014年選定由S-92為下一代首長內閣座機，也就是VH-92A。

被稱為白鷹(與黑鷹相對)的VH-60，也是美國首長直升機隊伍的一員。(圖/AirTeam)

要成為陸戰隊1號的VH-92A，必然強化了防禦實力，以防止地面上的威脅，包括肩射飛彈和重機槍炮彈的抗擊能力。另外也必然增加了先進的通信系統，允許總統在飛行時期與政府、軍隊高層進行聯絡，由於S-92的內部空間大，有足夠餘裕進行相關改裝。

其實S-92直升機與台灣也有一點關係，我們的漢翔航空工業公司，就負責製作S-92的機首部件，是S-92的協力製作廠商。(圖/漢翔工業)

VH-92也會像以前的陸戰隊一號，不只在北美地區運作，在美國總統或首長到海外訪問時，它也要一同出國，像先前的VH-60N白鷹一樣，它能夠被折疊起來，並且塞入美國空軍的C-5M超級銀河式運輸機的貨艙裡，而且重新啟用的時間也很短。

HMX-1預計將在2020年開始收到新的VH-92A，不久之後逐步淘汰VH-3D和VH-60N，可以把機隊的種類徹底簡化。

(中時電子報)