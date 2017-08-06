迅速逮捕韓籍慣竊 內政部讚：台灣警察世界第一流！
警方偵辦民進黨黨部遭竊案，今天中午逮捕韓國慣竊趙準基與其女友。內政部政務次長花敬群下午至刑事局頒發破案獎金，大力讚許警方效率：「台灣警察是世界第一流的！」
花敬群表示，警方專案小組發揮團隊精神，不辜負國人期待，短短5天之內就逮捕該名竊嫌，讓國人在注意、恐慌之際，能立即安心。警方辦案的能力，得到國人與政府的肯定。相信台灣治安會一天比一天好，不讓有心犯罪者，包括國際罪犯，無法越雷池一步。
花敬群特別頒發破案獎金，表揚本案第一線有功辛勞人員，包括調閱監視器的北市警中正一分局忠孝東路派出所，今天山區現場圍捕的刑事局四大隊、新北市刑大、新店分局與負責封鎖山區聯外道路的烏來分駐所主管。
(中時)
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