「藉音符傳遞孝行」巡迴彰化公益演唱 員林演藝廳爆滿
「藉音符傳遞我們的孝行」公益巡迴演唱會彰化場6日下午在員林演藝廳登場，吸引逾千位民眾到場欣賞聆聽，田中榮家近百位榮民也獲邀欣賞，在父親節前夕共度美好的假日午後。
由蔡衍明愛心基金會、中國時報與中天電視自2013年起巡迴全台巡迴舉辦的公益演唱會今年邁入第五年，出席貴賓有彰化縣副縣長林明裕、員林市長張錦昆、中國電視公司總經理胡雪珠、員榮員生醫療體系總院長張克士、華新醫材董事長鄭永柱等。演藝圈知名歌手大百合、曾淑勤、林鴻鳴、符瓊音、蘇霈、林秀琴、黃保舜(小豬哥亮)、林柔君等藝人帶來膾炙人口的21首經典老歌。
基金會執行長胡雪珠指出，公益演唱會已辦理66場次，累計逾七萬人參加，五年來這已是第三度至彰化巡迴演出，這是今年巡迴的第六場，盼藉由美妙的音符推崇孝道，讓孝順父母融入生活成為一種習慣；適逢父親節前夕，她也呼籲大眾提醒為人子女莫忘了常常透過簡訊、或當面對父親說聲，我愛你！
張克士說，身為心臟科醫生，時常認為醫者不只有治療患者疾病、恢復健康的使命，醫院更應該負起促進民眾身心靈健康平衡的責任；他在醫院設置藝術走廊，展示賞心悅目的藝術作品，再透過綠色光廊透出的光線與綠意，讓求診患者有被療癒的感受。
他說，曾有家屬與他感動分享，某次陪父親候診，醫院大廳裡擺放的那架鋼琴傳來演奏者彈奏經典民謠「雨夜花」的旋律，爸爸瞬間放鬆隨著音樂擺動，還說聽到這麼舒服的樂曲，他的病情跟心情都先好了一半，這就是音樂撫慰人心的力量。
蔡衍明愛心基金會指出，這次活動在員榮員生醫療體系大力贊助，與彰化縣文化局的場地提供下，順利演出。社會處更動員上百位志工，服務到場逾千名歌手粉絲與在地民眾；每位到場的志工、榮民，旺旺友聯保險還贈送一個雙肩背包，以表達主辦單位對志工、長輩的敬意。
旺旺中時公益演唱會今年全台巡迴第七場次，將於8月19日週六下午2時30分，在台南市新營文化中心演藝廳舉辦，歡迎台南地區熱愛音樂的朋友，上旺旺中時公益演唱會的FB，或至台南市文化局新營演藝廳索票。
(中時)
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