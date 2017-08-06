一反常態漲勢止不住！ 豬價創歷史新高

端午節過後豬價理應趨緩，但事實上卻一反常態持續走高，最新毛豬批發價更來到85.1元，創下歷史新高。農委會指出，豬價合理應維持在75元左右，豬源不足加上天熱育成率低推升豬價，中秋節過後氣溫轉涼，豬價可望回跌。

昨日毛豬拍賣價格來到每公斤85.1元，超過前年1月24日的85.87元，成為歷史新高，前年1月因禽流感大爆發，消費者避吃禽肉，改吃豬肉，需求爆量使價格走高。養豬協會也證實，昨日的豬價已刷新歷史紀錄。

嘉義縣肉品市場主任侯明在指出，除了拍賣價之外，市場端的豬價也相當高昂，端午節後也漸趨緩，是不正常的現象，以五花肉為例，北部地區目前為每台斤140至150元，但以往較正常價格應為每台斤120元至130元，南部地區目前則為每台斤120元至130元，以往多為90元至100元。

侯明在指出，台灣消費者的習慣就是愛好吃豬肉，豬肉價格的穩定十分重要，現在這麼貴，真的不正常，豬源不足的關鍵在於先前幼豬爆發豬下痢問題，再加上有不肖業者販售加水稀釋過的環狀病毒疫苗，母豬一胎約12頭幼豬，最後只有3至4頭可以活下來，供應量自然就減少。另外，豬隻原本吃3.5公斤的飼料可以長1公斤的肉，但最近天氣熱，豬隻吃不下，換肉率就低，成長速度遲緩，讓整體供應量雪上加霜。

農委會副主委黃金城表示，昨日是星期六，屠宰上市量本來就比較少，才讓價格變高，不過最近豬價較高的因素除了天熱育成率低之外，全台養豬頭數也在減少當中，去年年中的毛豬調查結果還有550萬隻，去年底下滑至544萬隻，今年中又進一步跌至538萬隻，若要維持台灣的市場，應至少要有550萬隻，供需之間才會平穩。

黃金城指出，豬隻飼養隻數下跌，和環保要求越來越高有關，汙水處理設備動則百萬，許多小豬農負擔不起，無法繼續養殖，環境因素不容易克服，要提升飼養量確實很困難。

不過，黃金城表示，若國產豬肉持續短缺，農委會將研擬增加進口豬肉，供加工業者使用，盡量把國產溫體豬導入家庭使用，豬肉進口來源也維持歐洲、加拿大等，不使用瘦肉精萊克多巴胺的地區。

(中時)