OBike竟「偷渡」到蘭嶼 當地居民：太不像話！
「OBike單車偷渡到蘭嶼，像話嗎？」1輛OBike無樁共享自行車竟然飄洋過海到蘭嶼，孤伶伶地立在開元港，研判是遊客透過客輪運到離島，對於OBike首次出現在蘭嶼，居民認為太誇張；業者表示，OBike被運到離島並未違法，如果遊客未將其運回，公司會處理。
OBike橫渡黑潮？蘭嶼居民瑪拉歐斯在開元港發現1輛黃色車體、黑色輪框的共享自行車，單車外觀完整，而且上鎖，他研判，這輛小黃應該是民眾租借後騎到台東富岡港，再由客輪運到蘭嶼，使用完後沒有帶走。
瑪拉歐斯說，這部單車竟然從台東「偷渡」到蘭嶼，流浪在港口，實在太不像話，呼籲相關單位盡快處理，否則有可能成為中秋節摸彩獎品。
OBike於今年4月進駐台東，出現不少亂停及遭惡意毀損現象也考驗民眾的公德心；OBike台灣總經理王妍婷表示，並未規定不能運到離島，但希望民眾使用後記得再把它帶回來，如果沒有運回來，短時間內也沒有人使用，公司也會處理。
(中時)
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