聯合國安理會將展開制裁 北韓年出口估減10億美元

針對北韓上月頻頻進行導彈試射的挑釁行為，聯合國安全理事會上周六已無異議通過對北韓施加更嚴厲制裁措施，這項由美國起草的決議將禁止北韓煤、鐵、鐵礦砂、鉛、鉛礦與海產出口，預估將使北韓年出口營收減少10億美元。

(工商)