台大嗆招聯會：指考分發學生表現優於個人申請

大學招聯會今年3月公布調查，提出「指考分發學生表現最差」的結論。（資料照片，鄭任南攝）

清大主導的大學招聯會今年3月公布調查，提出「指考分發學生表現最差」的結論。不過台大對他們學生調查發現，「指考分發學生表現優於個人申請」，回嗆招聯會，還批評「繁星對私立高中學生升學有利，制度已被扭曲」，此管道占升學比例應降到僅5％。

大學招聯會針對2010年到2014年全國60多所一般大學的40萬個入學生追蹤調查發現，繁星考生進入大學後的表現最好，其次是個人申請，指考分發敬陪末座。

對此結果，台大不服，他們認為招聯會的調查在沒有控制學測成績下，就直接拿各管道入學生來比較，「科學素養連小學生都不如」。台大因此針對2007到2014年的入學生進行調查，觀察他們大一、大二的成績表現，發現指考分發入學的學生，學業表現優於申請入學。

至於繁星生，台大副教務長張耀文說，「來自不同學校的表現有天壤之別」，如果是來自傳統明星高中，他們入學後的表現均優於個人申請及指考分發；若是來自非明星高中，他們表現就遠低於個人申請、指考分發進來的學生。

張耀文說，台大錄取的繁星生中，來自私立高中學生占30％至40％，但在個人申請及指考分發管道，私立高中生僅占10％。他認為：「繁星推薦非常有利於私校高中學生升學，這個制度已被扭曲。」現在透過繁星升大學的比例是15％，台大主張應降到5％以下，他們會另開其他管道，招收具有特殊背景（如原住民、農家子弟）的學生。

對於台大的批評，招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，招聯會採用「實驗計畫法」，將幾個升學管道的數據一起討論，是被認可的科學方法。而且，台大只看學生大一、大二的學業成績，招聯會則看學生入學後的學業成績、轉休學及參與社團狀況，跟台大不一樣，結果當然可能不同。

(中時)