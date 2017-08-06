委內瑞拉制憲議會 火速開除檢察總長

委內瑞拉剛選出的制憲議會在成立不到24小時，就開鍘開除檢察總長奧蒂嘉(Luisa Ortega)的職務，並下令她接受審判。這項舉動也讓反對派擔心總統馬杜洛將透過該議會根除異議份子的憂慮成真。

(工商)