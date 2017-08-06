胸以下全是腿！楊冪高衩裙辣曬鉛筆長腿美翻
大陸女星楊冪人氣火紅，一舉一動都備受矚目，尤其每次穿搭風格被視為時尚指標，總能掀起熱烈討論。近日她錄製節目《明日之子》，就穿上超酷背帶裝搭配高衩長裙，十足「女王范」，讓粉絲激動直呼美翻了！
楊冪最近為音樂偶像養成節目《明日之子》擔任星推官，她昨（5日）參加錄影時，紮起俐落高馬尾，以貼身黑短T搭配一件紫色高衩裙，加上酷氣背帶的裝飾，走一個帥氣又迷人的「殺手冪」路線，展現女王大人的氣場。
尤其紫裙的高衩設計，讓楊冪露出她的招牌鉛筆長腿，絕佳的身材比例被網友狂讚「完美詮釋什麼叫胸以下全是腿」、「美哭了」、「冪冪好撩人阿」，這件「紫裙子」還因此登上微博熱搜榜，可見女神的魅力之大。
(中時電子報)
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