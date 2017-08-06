亞太生穿10邦交國服裝　慶祝國際友誼日

亞太創意技術學院安排校內時尚美容造型設計系學生擔綱走秀，呈現諾魯、帛琉、史瓦濟蘭等10個邦交國家服裝。（黎薇攝）

聯合國將每年7月30日訂為國際友誼日，亞太創意技術學院今日邀請亞太師生、友邦使節慶祝國際友誼日，由校內時尚美容造型設計系學生擔綱走秀，呈現諾魯、帛琉、史瓦濟蘭等10個邦交國家服裝，加上變臉、花式調酒、神奇魔術秀表演，讓國人認識邦交國就從亞太、從頭份開始。

聯合國在2011年5月3日第65屆聯合國大會上通過決議，決定將7月30日訂為國際友誼日，每個國家不分大小，多一個朋友就多一分力量，亞太創意技術學院邀約邦交國大使一起慶祝邦誼至上的日子。

時尚美容造型設計系學生穿上邦交國傳統服飾走秀，展現諾魯、帛琉、史瓦濟蘭、瓜地馬拉、貝里斯、吐瓦魯、海地、尼加拉瓜、多明尼加、薩爾瓦多等10個邦交國文化與服飾，透過走秀讓國人對邦交國有更深入的認識。

除了邦交國服裝秀，校內也展現科系特色與民眾同樂，茶陶創意設計系準備拉坏轆轤機讓民眾免費體驗，兒童與家庭服務系安排各式益智桌遊，大人小孩都可以動腦，時尚美容造型設計系在參與民眾手上進行專業人體彩繪顏料，觀光餐旅系則請喝邦交國咖啡，表演咖啡拉花技術，文化創意設計研究所與茶陶創意研究所，則展示研究生研發文創品。

外交部中部辦公室處長宋子正肯定亞太創意技術學院長期配合政府宣傳各項外交政策，讓世界看見台灣。校長高永光表示，學校將因應趨勢持續調整，師生的優秀表現會陸續呈現。

(中時)