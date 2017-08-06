陽岱鋼連續開轟中斷 巨人不敵中日龍
陽岱鋼打擊近況超火燙，昨對戰中日龍轟出3分炮，寫下個人生涯首度連3戰開轟紀錄，今(6日)兩隊再碰頭，他雖連續第7場有安打演出，不過未能再轟出全壘打，而巨人雖打線攻得4分，但投手群未能守住城池，加上9下又出現烏龍的跑壘失誤，讓中日以5比4逆轉成功。
巨人昨打線大爆發，連同陽岱鋼的全壘打，以3轟擊潰中日，並締造團隊連6戰單場3轟以上的日職新紀錄，先前紀錄為1980年近鐵猛牛、1987年阪急勇士、1991年中日龍、2008年西武獅所創連5場。此役巨人雖全壘打停產，不過打擊火力依舊凶猛。
前3局1分未得的巨人，在4下0比1落後開啟攻勢，靠3支安打和1次守備失誤，一舉斬獲4分，早早把中日先發若松駿太打退場，反超為4比1領先。然而3分領先，巨人先發大竹寬卻沒能守住，5上1出局後連挨2安，接著遭藤井淳志轟3分炮，使得比賽回歸原點，形成4比4平手僵局。
兩隊鏖戰到8上，才由中日突破僵局，在2出局二壘有人時，由京田陽太棒打馬錫森(Scott Mathieson)，敲安送回致勝分。其實巨人9下本能追平甚至超前，但3棒坂本勇人擊出中外野飛球時，代跑的重信慎之介衝上二壘，球被接殺後，卻沒照順序先踩二壘再回一壘，經中日申訴後，改判重信出局。
罕見的烏龍跑壘，在二壘的陽岱鋼也看傻眼，也讓巨人錯失逆轉契機，以1分飲恨，巨人總教練高橋由伸無奈表示，規則必須遵守，問題出在球員。陽岱鋼此役4打數1安打，打擊率從3成12小幅下降到3成10，沒能追平2005年清水隆行所創連4場開路先鋒開轟紀錄。
(中時電子報)
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