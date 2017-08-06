退休師組團以音符慰病患 獲頒模範父親

退休教師賴忠義獲選今年新北市、永和區模範父親，太太黃金秋陪同領獎。（新北市政府社會局提供）

退休教師賴忠義獲選今年新北市、永和區模範父親，太太黃金秋陪同領獎。（新北市政府社會局提供）

68歲的退休教師賴忠義獲選今年新北市模範父親，他不僅是好老師、更是好父親，1女1子分別投入音樂、教育領域，他退休後更發揮音樂專才，和有志音樂的同好組成「足音合奏團」，到各大醫院用樂聲撫慰病患，今年獲頒為新北市與永和區的模範父親，獲新北市長朱立倫表揚。

賴忠義投身教職約47年，他在校園內教導體育、音樂，曾帶領學校足球隊連續13年獲得花蓮縣足球賽冠軍，他更將畢生教育經驗投稿國語日報，連載多年後彙編成《放牛班也有春天》等書。

賴忠義的兒女同樣以音樂、教育為職志，女兒拿到波士頓大學教育碩士後，現於美國的小學任教，兒子拿到南加大音樂博士後，便獲得美國太平洋交響樂團聘用為終生團員，現擔任樂團副首席。

賴忠義的一雙兒女負笈美國後便深耕當地並成家立業，面對兒女不斷力邀他常住美國，賴忠義總是拒絕「我愛台灣，想留在台灣付出更多」。

賴忠義長年關心永和中正橋、福和橋下的街友，常自掏腰包買便當讓街友飽餐，逢年過節還會發紅包給街友，也叫得出每位街友的名字，「我要深入被社會忽視的角落」。

賴忠義10年前從政大實小退休後，更邀退休教師和其他各領域對音樂有興趣的同好，組成「足音合奏團」，到台大、雙和甚至衛生福利部基隆醫院等8間雙北的醫院，定期為患者和醫護人員演奏，希望以悠揚的樂音撫慰患者的身心。

新北市長朱立倫6日在三重社教館表揚新北58位模範父親，並致贈金戒指、獎牌和賀匾，表彰模範父親對家庭與社會的貢獻，「每位爸爸在子女的心目中都是英雄，也是家庭的掌舵者！」

(中時)