王子露紅內褲濕身 曾之喬為他甜蜜拭汗

曾之喬、王子、王以綸擺出稍息、立正、敬禮姿勢。（粘耿豪攝）

《稍息立正我愛你》6日中午舉行握手會。（粘耿豪攝）

《稍息立正我愛你》演員群握手會上玩自拍。（粘耿豪攝）

《稍息立正我愛你》曾之喬、王子劇中感情發展神速。（粘耿豪攝）

曾之喬。（粘耿豪攝）

王子貼心與粉絲自拍。（粘耿豪攝）

王子與粉絲一一握手。（粘耿豪攝）

王以綸。（粘耿豪攝）

中視、東森偶像劇《稍息立正我愛你》6日中午舉行握手會。雖因兩颱風而臨時延後舉行，氣溫逼近40度、體感溫度也飆破45度，但原定開放200位粉絲的活動，仍有超過600名粉絲熱情擠爆現場。還有粉絲前一天早上就到場卡位，讓曾之喬和邱勝翊（王子）超感動，平時保持完美形象的王子則是大飆汗，讓喬喬邊貼心為他擦汗邊驚呼：「我第一次看到你流汗耶！」

曾之喬、王子、王以綸、黃心娣、許光漢、章廣辰等主要演員皆出席握手會，由於上週首播收視開紅盤，為求收視繼續長紅旺旺，眾演員自發性一起穿紅衣到場，王子甚至加碼穿紅內褲出席、當眾露紅褲頭，被虧「老派」。粉絲們也總動員身穿紅衣相挺，活動現場一片大紅聲勢，更引來許多路人圍觀。

首播有效收視開出冠軍紅盤，眾人猛虧王子要隨時做好裸泳的準備，王子害羞笑說：「有啦！我『即將努力』、準備要開始健身了！」他和喬喬則拉其他演員下水，將收視破4要共浴的承諾翻盤成「全體鴛鴦浴」，喬喬還笑虧王以綸、許光漢和章廣辰：「你們都才20出頭欸，不可能脫掉都不能看吧！」

王子日前很有心地自製影片，感謝並記錄先前幫忙轉PO該劇精彩片花連結的數十位藝人好友，被喬喬誇很會剪接的他，還放話拍戲期間，手機側拍了不少劇情幕後花絮畫面，之後他還會把這些有趣的影片剪輯後公諸於世、回饋粉絲！

6日播出的第二集劇情中，喬喬和王子的感情戲有大進展，兩人還出現蜻蜓點水的親吻畫面，喬喬笑說：「我從第二集開始就瘋狂愛上他了，進度超快。」她也預告之後兩人還有更深情的吻戲。

演員們還和粉絲玩起「稍息立正敬禮拳」，因為體諒粉絲頂烈日辛苦支持，他們貼心放送福利，不論輸贏都與粉絲一起親密自拍，讓粉絲直呼超開心，握手會也在爆滿盛況下順利結束。《稍息立正我愛你》每周日晚間10點於中視首播，隔周日晚間8點於東森戲劇台播出。

(中時)