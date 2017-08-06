舊嘉義市公所再利用公聽會火熱 民意百家爭鳴
舊嘉義市公所活化再利用計畫今天舉辦公聽會，氣氛火熱，民意百家爭鳴，多認為要有更多在地元素，彰顯民主聖地的歷史感、市民共同回憶及可用公共空間。市府財政處長李志城表示，原則上市府不會自行營運，以文創為基調採全部包租出去、OT或BOT都有可能。
舊嘉義市公所有60餘年歷史，去年6月列為歷史建築，今年7月市府財政處委託台灣現代建築學會進行再生計畫研究調查，預計今年底完成可行性評估報告。計畫主持人郭肇立、林志成簡報，提出茶創意產業文化中心、創意工坊、市公所圖書資訊中心3大方向。
議員傅大偉、蔡榮豐、蔡永泉、鄭光宏、王美惠也都強調要有在地元素、民主政治發展的歷史感、市民可用的公共空間。
退休教師蔡坤福認為舊市公所周邊以前晚上攤商雲集，應找回台灣小吃的記憶。任職國小的林瑞崑主張要有更多嘉義在地元素。茶農詹桓宜認同以茶創意產業為主調作再利用規畫。
民雄文教基金會執行長賴萬鎮建議，作為社區大學、市民會館等用途。新富里長廖淑玲期待創造出商業廊帶，並有部分空間作為社區活動中心。
作家顧德莎提及兒時跟著阿嬤從南田市場走到舊市公所為新生兒辦戶口的記憶，認為舊市公所催化出「民主聖地」的價值應被看見，再串連小巷弄人文美學。
(中時)
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