原住民音樂節登場 多元族群音樂促和諧

原住民族音樂節於高雄文化中心熱情登場2天，吸引上萬人到場欣賞。 （林雅惠翻攝）

「2017看見太陽在高雄─原住民族音樂節」，8月5、6日於高雄文化中心戶外圓形廣場熱情登場，吸引上萬人欣賞，高市府原民會主委谷縱．喀勒芳安說，今年首度移軍到南部舉行，盼透過音樂節培育未來更多原住民族音樂人才。

中央原民會副主任委員鍾興華也到場聆聽天籟享宴，他說，原民會自2011年推動原住民族影視音樂文化創意產業，至今已補助8部原住民族紀錄片、9件原住民族電影片劇本開發及超過50張原住民族音樂專輯。

音樂節活動邀請昊恩、王宏恩、Matzka、動力火車、曾獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的阿努‧卡力亭‧沙力朋安、桑布伊及金曲獎最佳原住民語專輯獎阿爆等歌手熱力演出，2天來吸引上萬人潮到場聆聽。

主委谷縱．喀勒芳安說，從音樂節活動人潮踴躍，可看出原民音樂產業極具發展空間，希望藉由音樂節，讓更多原住民朋友有自信展現歌喉，朝音樂領域發展，培育更多音樂人才。

谷縱說，這次音樂節融合了16族群的音樂創作，展現出不同年代的原住民音樂發展型態，同時也促進社會和諧，明年即便中央不再高雄舉辦音樂節，市府明年也會開創一場小型原住民族音樂節活動，讓原民音樂廣大發揚。

(中時)