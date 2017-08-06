不屬「紅色通緝令」大盜 韓籍趙準基只是國際小賊

趙準基（左2）今天中午在新店山區落網。（胡欣男翻攝）

涉嫌偷民進黨部黨工9萬元財物的韓國籍男子趙準基，因在韓國至少涉及25件竊案，被韓國警方通報國際刑警組織，請各國注意，但並未要求立即逮捕。據了解，這項國際刑警組織的通報，不屬於國際要犯的「紅色通報」，屬最高級別的緊急通報；以竊案來說，要偷珠寶、世界名畫，才會被列入紅色通報的國際大盜，趙準基其實只是個「國際小賊」。

據指出，紅色通報是國際刑警組織成員要求成員國協助偵查犯罪時發放的7種要犯通報之一，因通報左上角的國際刑警徽為紅色而得名，屬最高級別的緊急快速通報。此通緝令有效期為5年，可續期，直至緝拿歸案為止。

但紅色通報非逮捕令，不具強制力。以趙準基案子來說，國際刑警組織只是傳達韓國警方的要求，請各國「多加注意此人」，不屬於紅色等7種顏色級別的通緝令。日本就將他列為不受歡迎人物，不讓他入境而已。

不過因他在台灣犯案，還偷到極為敏感的民進黨黨部，因此警方大陣仗迅速緝捕到案，展現台灣警察的實力，安定民心。

(中時)