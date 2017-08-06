男子被開罰單怒摔筆 遭警依妨害公務法辦

陳嫌簽紅單後怒將女警借他的筆摔地上再踩碎，被依妨害公務罪送辦。 （林雅惠翻攝）

29歲陳姓男子5日上午在仁武區騎機車闖紅燈被抓，警方對他開單時，陳男便口出惡語「緊欸啦！機X、幹X娘！」簽紅單後又怒將女警借他的筆摔地上，抬腳踩碎簽字筆，警方當場依妨害公務罪現行犯逮捕陳男，訊後移送法辦。

警方表示，陳姓男子在仁武區八德南路與八德中路前闖紅燈違規，警方發現後尾隨欲攔查，但陳男在八德西路與八德北路口再一次闖紅燈違規，恣意違規罔顧往來用路人之行車安全，警方最後於仁武區八德西路將他攔停下來。

員警詢問陳男年籍資料時，陳碎念：「雞雞巴巴！」警方告發陳嫌交通違規時，陳又囂張嗆警：「緊欸啦！機X、幹X娘！」警方請陳男在罰單上簽名時，陳一簽完罰單，竟將女警借他的簽字筆故意丟擲在地上，並憤恨不平抬腳踩碎簽字筆，警方於是展現強力執法態度，當場將他逮捕。

陳男供稱，他是因為最近工作不順，騎車要到工廠找朋友，未料遭警方攔下開紅單，情緒一時失控才會罵髒話又摔筆，陳嫌表示很後悔自己行徑，但因其行徑已觸犯妨害公務罪嫌，員警訊後全案依法移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)