中颱諾盧撲日 台日航班異動多
今年第5號颱風諾盧侵襲日本，已造成當地大雨，我國籍航空公司包括華航、長榮、台灣虎航，今(6)日皆公布航班異動資訊，計畫赴日或由日返台的民眾要留意航班資訊。
今年第5號颱風諾盧目前為中度颱風，今天起逐漸增加影響日本天氣，長榮航空今公告，明天（7日）台北飛往大阪的BR132、BR178航班、大阪飛往台北的BR131、BR177航班取消；高雄飛往大阪的BR182航班和大阪飛往高雄的BR181航班取消。
華航也公告取消明天CI156、157、159、172、173桃園大阪往返航班，廣島飛往桃園的CI113航班也取消。
台灣虎航方面，明天桃園往返大阪關西的IT210、IT211航班取消；高雄往返大阪關西的IT284、IT285航班取消。
(集團連線報導)
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