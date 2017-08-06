眾人戲水玩海祭 雞排妹現身

國際貢寮海洋音樂祭昨天最後一天，現場擠進不少戲水及想聽歌的民眾，在海灘邊度過清涼一「夏」的日子。圖為藝人雞排妹鄭家純前往參加海祭活動。（圖文：曾百村）

國際貢寮海洋音樂祭昨天最後一天，現場擠進不少戲水及想聽歌的民眾，在海灘邊度過清涼一「夏」的日子。圖為藝人雞排妹鄭家純前往參加海祭活動。（圖文：曾百村）

國際貢寮海洋音樂祭昨天最後一天，現場擠進不少戲水及想聽歌的民眾，在海灘邊度過清涼一「夏」的日子。（圖文：曾百村）

國際貢寮海洋音樂祭昨天最後一天，現場擠進不少戲水及想聽歌的民眾，在海灘邊度過清涼一「夏」的日子。（圖文：曾百村）

國際貢寮海洋音樂祭昨天最後一天，現場擠進不少戲水及想聽歌的民眾，在海灘邊度過清涼一「夏」的日子。（圖文：曾百村）

國際貢寮海洋音樂祭昨天最後一天，現場擠進不少戲水及想聽歌的民眾，在海灘邊度過清涼一「夏」的日子。（圖文：曾百村）

國際貢寮海洋音樂祭活動，今天為最後一天活動，不少民眾趁今天風和日麗天氣，前往海灘戲水，而新北市政府表示，今天活動壓軸的特別來賓是知名歌手陳綺貞，以及火熱的嘻哈團體「英雄本色」，讓遊客們相當期待，不少人下午先到海灘玩水，傍晚就在海灘上聽歌享受「海灘晚餐」，而藝人雞排妹鄭家純也到場參加海祭活動，也讓遊客眼睛為之一亮。

(中時)