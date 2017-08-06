高速公路交流道分隔島 熱到冒火！？

全台氣候炎熱，高速公路分隔島竟也起無名火，中山高速公路路竹段中央分隔島，今天中午12時竟竄黑煙冒大火，路過民眾把影片PO上臉書社團「黑色豪門企業」，引起網友討論，所幸沒有人員傷亡。

高雄市消防局路竹分隊表示，國道一號高科交流道340公里處附近分隔島起火，消防車抵達現場時發現分隔島內雜草燃燒，並延燒遭棄置在分隔島內的廢棄輪胎引發濃煙，消防隊員到場後，射水約10分鐘後將火勢撲滅，現場沒有人員傷亡。

網友在臉書社團「黑色豪門企業」PO出兩段影片，全長約35秒，可明顯看見中央分隔島處突然冒出無名火，黑煙竄出瀰漫車道，路過駕駛見狀紛紛加速閃離。

根據中央氣象局觀測，由於全台昨日飆高溫，台北下午1點多飆破攝氏37度，高雄最高溫已破33度，因此有網友質疑，會不會因為太熱而起火？

(中時)