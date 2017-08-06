U12》台美冠軍賽湧滿場人潮 場外黃牛現身

U12世界少棒賽冠軍賽由中華隊對上美國，台南棒球場從下午5點左右就湧進人潮。(周鎮宇攝)

U12世界少棒賽冠軍賽，門票昨日開放購買就被搶購一空。(周鎮宇攝)

U12世界少棒賽冠軍賽將上演台美大戰，昨開始售票後，門票就搶購一空，現場湧進滿場人潮，球場外也有黃牛現身，以一張兩倍價格販售門票，顯見冠軍賽熱潮。

中華隊與美國連3屆在世界少棒賽冠軍賽碰頭，前兩屆都是由美國隊勝出，今中華隊由左投簡煜恩掛帥，盼能抗美成功，冠軍賽門票，昨晚開放購買後，馬上遭到秒殺，導致今日現場沒有門票，主辦單位也在售票處貼出公告。

U12世界少棒賽冠軍門票銷售一空，現場也出現黃牛以高出原價一倍價格販售門票。(周鎮宇攝)

比賽於18點半開打，但17點左右台南棒球場周邊就湧進許多球迷，握有門票的黃牛也出動，一張原價100元的外野門票，以200元販售，還是有許多球迷為了一睹中華小將風采，掏錢購買，也看出這次的冠軍賽熱潮。

(中時電子報)