大安沙雕音樂節吸引45萬人次，風沙節接棒！

「2017大安沙雕音樂季」今天圓滿閉幕，共吸引超過45萬人次參觀。（圖／台中市府提供）

「2017大安沙雕音樂季」今天（6日）圓滿閉幕，為期37天的活動共吸引超過45萬人次前來參觀，延續熱潮，大安區農會舉辦「大安港風沙節」也在同日接續登場，以戲沙玩水、放風箏、賞沙雕、看夕陽等活動行銷大安，現場並安排台灣民謠音樂會、農夫市集及展售腌腸、芋頭、酒莊、安泉米等「安農新五寶」農特產品，吸引許多大小朋友前往，感受大安的夏日風情，氣氛熱鬧滾滾。

今年市府觀旅局舉辦的沙雕閉幕活動首度與大安區農會大安港風沙節合辦，包括市府觀旅局副局長陳育正、市議員吳敏濟、市議員李榮鴻、大安區長周琇茹、外埔區長卓義騰等人到場支持，而議長林士昌與副議長張清照也派服務處代表，一起與民眾歡度愉快的周末假期。

市府觀旅局副局長陳育正表示，大安舉辦沙雕及音樂季活動已經正式邁入第5年，今年正式更名為「大安」沙雕音樂季，活動重新定位，就是要結合在地產業特色、農特產品，將大安觀光量能放大，引進更多國民旅遊及國際觀光客群前來大安觀光與消費。

「希望大家來看沙雕，像是看一場電影！」陳育正說，今年所有沙雕作品都十分具有故事性與關連性，從入口處騎腳踏車的石虎妹妹介紹花博三大展區產業特色開始，經過水湳經貿園區的電影動漫文化意象，台中火車站、市役所及台中州廳巧妙融合的城堡意象，以及花現台中專機等，一直到22公尺長、巨大座頭鯨從海面上跳躍到沙灘上，呼應大安港在古早時的舊名「海翁窟港」。

此外，每一座沙雕也都十分壯觀，融入巧思，以不失幽默方式詮釋台中在地特色，讓許多遊客感到十分有趣。

觀旅局長陳盛山表示，今年邀請來自日本、韓國、馬來西亞的等國際級沙雕大師前來共襄盛舉、進行雕刻，未來大安沙雕活動不會只有32座沙雕，一年會比一年更盛大，要讓北、中、南遊客每到暑假就一定要來大安朝聖，看沙雕、放風箏、賞夕陽，讓大安在台灣沙雕盛事中，扮演極重要角色。

大安區農會總幹事蔡建宗說，今年舉辦大安港風沙節，盼藉由推廣在地農產、安泉好米及在地特色生鮮農產品，讓更多人認識大安，同時使用大安在地食材，透過「台灣農產品生產追溯系統」輔導成果發表，讓大家吃的安心、健康，支持大安在地農特產品。

觀旅局指出，今日閉幕活動深受大小朋友喜歡，成功行銷大安，也為2017大安沙雕音樂季劃下完美的句點，台中市在明年將舉辦2018台中世界花博會，明年大安沙雕活動將盛大舉辦，全力行銷花博，並將大安推廣到全世界。

(中時)