為何選民進黨黨部偷？ 韓國賊：吃早餐途中路過
民進黨黨部遭竊案宣告偵破，外界關切嫌犯趙準基的動機，他沒來過台灣，為何選到地點敏感的民進黨黨部行竊。趙嫌辯稱，他本只想來台玩2天，因有喜來登飯店的會員卡，所以住在喜來登，翌日一早想找韓國風味的早餐，途經華山商務大樓，一時賊性難改，逐層推開玻璃門，恰好8樓沒鎖，就闖空門偷了錢。
事後趙準基從手機、電視等管道得知被台灣警方鎖定追捕，訝異偷到「不該偷的地方」，猶如驚弓之鳥開始躲藏，但仍在犯案5天迅速被逮捕。
警方調查，趙嫌僅竊得現金9萬元，沒有其他文件或設備；從監視器研判，應是臨時起意，排除政治動機或陰謀。訊後將依竊盜罪移送北檢偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。