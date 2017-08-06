為何選民進黨黨部偷？ 韓國賊：吃早餐途中路過

趙嫌偷竊得手離開民進黨黨部所在的華山大樓。（民眾提供）

民進黨黨部遭竊案宣告偵破，外界關切嫌犯趙準基的動機，他沒來過台灣，為何選到地點敏感的民進黨黨部行竊。趙嫌辯稱，他本只想來台玩2天，因有喜來登飯店的會員卡，所以住在喜來登，翌日一早想找韓國風味的早餐，途經華山商務大樓，一時賊性難改，逐層推開玻璃門，恰好8樓沒鎖，就闖空門偷了錢。

事後趙準基從手機、電視等管道得知被台灣警方鎖定追捕，訝異偷到「不該偷的地方」，猶如驚弓之鳥開始躲藏，但仍在犯案5天迅速被逮捕。

警方調查，趙嫌僅竊得現金9萬元，沒有其他文件或設備；從監視器研判，應是臨時起意，排除政治動機或陰謀。訊後將依竊盜罪移送北檢偵辦。

(中時)