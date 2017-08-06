認助18位弱勢生 受認助孩子幫過父親節

詹雙發（中）短短5年間就幫助了18名學子安心就學。（台北市教育局提供）

「老天給我們這麼多，其實是為了讓我們分享給其他需要的人。」建設公司負責人詹雙發短短5年間幫助了18名學子安心就學。適逢父親節，受到詹叔叔協助過的孩子，今天在台北市教育局局長兼認助清寒學生基金會董事長曾燦金帶領下，特地於基金會替他們心目中的「Hero爸」詹雙發慶祝父親節。

詹雙發自幼看到父親熱心公益、捐地建校，婚後受到現為仁愛國中校長的妻子林美娟影響，接觸到很多不曾接觸過的弱勢學生的故事，他除了擔任星友社會福利獎助學基金會董事長幫助弱勢身障族群外，也積極捐助台北市弱勢學生完成學業，「我老婆跟我約定，以幫助100個孩子為目標，只要建案賺了錢，我們就多捐點。」

曾燦金表示，此次參加父親節感恩的幾位同學，並不是因為失業而落入貧窮，反而是有職業，認真工作，卻難以維持合理的生活，也就是所謂的「窮忙族」。因為物價上漲、通貨膨脹、貧富差距愈來愈大，加上台北市的消費水平又較其他各縣市更高等等因素，在少子化的今日，反而這樣的家庭越來越多，也讓需要協助就學的孩子越來越多，從2013年6月的853人次，到今年6月的1396人次，成長比率高達163.7％，而學生人數仍在持續攀升，也因此更需要社會善心人士的支持，協助這些孩子完成學業，透過教育扭轉經濟劣勢、順利翻轉人生。

相關認助資訊請洽台北市政府教育局認助清寒學生基金會網址。

(中時)