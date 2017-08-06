李㼈恍神臉栽麵粉盆　秒變「無臉男」！

李㼈沾了一臉麵粉 秒變「無臉男」。（台視）

李㼈臉栽麵粉盆秒變「無臉男」。（台視）

鮪魚全家福。（取材一個Wu簷下臉書粉絲團）

李㼈在台視八點檔《牡丹花開》再使搞笑本領！劇中他因累得打瞌睡，頭倒得東倒西歪，最後不偏不倚一頭栽進徒弟鮪魚（吳俊諺）放在跟前的麵粉盆中，結果他一張臉瞬間敷上厚厚一層白麵粉，再加上黑溜溜的雙眼，被笑撞臉知名日本動畫卡通人物「無臉男」，模樣爆笑的他還不斷指著鮪魚大罵，讓一起對戲的鮪魚憋笑到差點內傷。

李㼈表示，這是他臨機一動想到的橋段，開拍前特別交代工作人員準備道具，事先也特別量好鐵盆擺放位置以免出意外撞傷臉，扮演「兇手」的鮪魚緊張萬分，深怕真的一不小心讓前輩受傷，再三向李㼈確認「你確定嗎？」，李㼈老神在在表示「沒關係，好玩嘛！」且為了怕麵粉沾得不夠多，李㼈的臉還特別在麵粉堆裡「待」了一下，他笑說：「沒想到麵粉黏著度很高，起來之後臉好白、眼睛霧茫茫一片，還跟『無臉男』十分神似！」他的神來一筆果真「笑」果十足，鮪魚表示：「我那天超緊張的，但後來效果很好，真的很佩服㼈哥對戲的用心」。

一年一度的父親節即將到來，李㼈表示，以往孩子都會寫卡片表心意，「他們雖然還小，但是卡片都畫得很用心、精緻喔！」他平時雖然忙於工作也不忘教導孩子做人做事，李㼈強調，從小就灌輸孩子「替人想、能做人；替事想、能做事」觀念，將來在社會上一定能成功。

鮪魚的小孩不滿兩歲，他笑稱只要陪兒子玩就會以為是父親節，「若沒在拍戲，原本會帶家人出國度假，今年準備帶爸爸去買衣服和請客吃飯，男生之間平常不會有甚麼特別表示，難得趁著父親節肉麻一下！」

(中時)