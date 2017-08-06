U12》中華隊連3屆輸給美國 屈居亞軍
(21:10 更新最終結果)2017年U12世界少棒賽由中華隊與美國爭冠，中華隊雖在複賽曾大比分扣倒美國，但此役卻是美國占上風，中華隊全場打擊熄火，僅靠1支全壘打攻得2分，反觀美國則火力大爆發，連同2轟在內，敲8安攻得7分，終場7比2擊敗中華隊，連3屆奪得冠軍。
此役中華隊派出左投簡煜恩掛帥，前2局共用30顆球，沒有讓美國打線擊出安打，投出2次三振、1次保送，沒有失分，可惜3上遇到亂流，被卡那托與貝拉斯克斯轟出背靠背全壘打，遭美國隊攻下4分大局，隨後中華隊換上韓碩恆接替。
美國隊先發投手奧力維拉，前3局壓制中華隊打線，沒有被擊出安打，雖然在第2局對上簡煜恩時投出保送，但也靠著捕手精彩阻殺，讓簡煜恩盜壘失敗，中華隊前3局無功而返。
第4局中華隊終於展開反攻，靠著陽益政的安打率先上壘，隨後白振安一棒轟出2分炮，中華隊追回2分，暫時以2比4落後。
可惜5上韓碩恆遇到亂流，被接連擊出3支安打，加上2次牽制失誤，失掉2分，雖然中華隊在下半局開局就靠著保送，加上陽念祖的二壘安打攻占二、三壘，不過美國隊投手也隨即回穩，靠著三振，以及投手前滾地球，化解失分危機，中華隊前5局2比7暫時落後。
儘管中華隊守住6上後，6下韓碩恆2出局後展現拚勁，滑上一壘後振臂高揮，試圖帶動球隊士氣，但美國還是技高一籌，未讓中華隊延續攻勢，順利守住冠軍。中華隊連續第3屆輸給美國，小將們輸球後個個落下遺憾的淚水，只能接受眼前的結果。
(中時電子報)
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