桃市爺亨部落貨車翻落山谷 駕駛無呼吸搶救中

桃園市復興區爺亨部落6日下午1輛大貨車翻落山谷，駕駛目前失去呼吸、心跳反應。(賴佑維翻攝)

桃園市復興區爺亨部落下午有1輛21噸大貨車意外掉落山谷，桃園市消防局第4大隊巴陵分隊獲報前往救援，5時9分到達現場，5時35分接觸到患者，但發現駕駛已無呼吸、心跳反應，還在搶救中。

因車體翻落山谷時，車輛翻轉半圈，駕駛座壓在地面上幾乎半毀，失去呼吸、心跳反應的駕駛也困在車內。大溪警方表示，目前還在釐清大貨車掉落山谷的原因。

(中時)