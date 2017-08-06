中壢豐年祭太吵 住戶抗議無法休息

桃園市原住民族行政局6日在中壢區文化里公園舉辦豐年祭活動，但因音量過大，導致周遭住戶不滿。（賴佑維攝）

桃園市原住民族行政局6日在中壢區文化里公園舉辦「中壢區豐年祭」，但活動音響大太聲，影響周遭住戶安寧，讓民眾氣得投訴假日無法好好休息。原民局表示，因為活動吸引許多族人參加，對於影響居民感到抱歉，將通知廠商降低音量。

原民局表示，為了讓都會區的族人有相聚的機會，每年除了復興區外，會在12區舉辦豐年祭，6日舉辦中壢區、桃園區、平鎮區場次。而1年1次的豐年祭活動，是所有離鄉居住在都會區族人少數可以相聚的機會，因此吸引許多族人參加，對於拉高音量，影響居民安寧，感到抱歉，後續舉辦的豐年祭也通知承辦廠商降低音量。

(中時)