桃園市中壢、龍潭表揚模範父親

中壢區公所6日舉辦慶祝父親節活動，並表揚模範父親。（賴佑維攝）

父親節即將來臨，桃園市中壢、龍潭區公所6日分別舉辦模範父親表揚活動，分別有86位、30位模範父親接受表揚。桃園市長鄭文燦也提醒父親們，照顧家庭的同時，更要顧好自己的健康。

中壢區長林香美表示，公所6日邀請女子樂團及料理亂打秀進行開場表演，活絡現場氣氛，為父親們留下精彩美好的回憶。龍潭區長鄧昱綵則說，為表達對模範父親的敬意，將雙手捧著愛心象徵「無私奉獻」的琉璃獎牌頒贈給勞苦功高、辛勤努力的模範父親。

(中時)