韓美外長商定儘早啟動《飛彈指南》修訂協商

據南韓官員透露，韓美外長6日在菲律賓首都馬尼拉舉行雙邊會談，商定儘早啟動有關修訂《韓美飛彈指南》的協商。

韓聯社報導，該官員指出，雙方還商定為定期舉行「延伸威懾戰略磋商」（EDSCG）加緊工作層面的溝通協商，並為此加強韓美外長間的合作，爭取相關協商能夠儘早取得成果。

韓美正在推進修訂《韓美飛彈指南》，擬把射程為800公里的彈道導彈搭載的彈頭重量從目前的500公斤提升到1噸以上。

該官員表示，在北韓7月28日試射洲際彈道飛彈後，南韓政府決定再部署4台「薩德」發射車一事，美國國務卿提勒森在會談時說，韓方採取了重大舉措。

(中時)