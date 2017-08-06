護理師肇事釀3死夫到殯儀館上香 被害家屬忿忿不平

陳男（左二）親赴殯儀館上香，超過90度鞠躬向對方致歉，楊家人一度想打他出氣，但楊母（右二）理性地阻擋大家。（謝佳潾翻攝）

超過90度鞠躬盼獲原諒！闖紅燈釀3死的楊姓護理師今早遭法官裁定收押，丈夫陳男現身地院向大家道歉，除強調妻子沒肇逃外也承諾會付全責，近傍晚時到殯儀館鞠躬上香致歉，期間楊家人一度想動手打他出氣，但楊母理性地勸阻大家。

陳男到殯儀館後展現十足誠意，除上香哀悼外還向楊家人超過90度鞠躬致歉，但被害家屬仍是忿忿不平，期間一度想動手打他出氣，但楊母相當理性地勸阻大家，並向陳男說，就算不能原諒，也不會像電視上演的那樣動手打他。

(中時)