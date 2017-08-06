黃立行女友曬哄娃照被催生 徐靜蕾「回嗆」眾人反按讚

黃立行女友徐靜蕾難得貼自己的照片，炫耀抱娃有一套，引發催生潮。(取材自微博)

金曲歌王黃立行2009年拍攝電影《杜拉拉升職記》和才女導演徐靜蕾結緣，至今7年戀情穩定頻被催婚，但小倆口有默契不婚不生，僅女方39歲時到美國凍了9顆卵，覺得這是留一手的「後悔藥」，有做這一步感覺特別踏實，而鮮少貼自己照片的徐靜蕾，今天罕見入了鏡，手裡還抱著小娃兒？引發一陣催生聲浪。

日前曾因坦承在美凍卵以備不時之需的徐靜蕾，今天在微博更新了近照，難得照片裡有她入鏡，手上還抱著個小嬰兒，徐靜蕾寫下：「去看了老師剛出生的孫女，抱了半個小時都沒哭」，自誇「抱功了得」，相當得意，照片中的她穿著黑底白領無袖花紋洋裝，抱著孩子的姿勢頗為標準，畫面相當溫馨。

粉絲見此照，難得沒趕著誇讚女神美麗，反倒抓緊了機會，來上一波催生潮，說她娃娃抱得順手，「什麼時候你也來一個？」、「你也好生一個了」，狂勸她不如就跟男友黃立行商量商量，到美國「解凍」孕育愛的結晶去，對於粉絲的殷殷期盼，徐靜蕾親手「反擊」了，笑呼：「催生的都不是親朋友，見者點讚」、「謝謝親朋友們」，雖被女神嗆聲了，但粉絲好開心，表示這些話兒她都聽進去啦！

(中時電子報)