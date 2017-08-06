黃立行女友曬哄娃照被催生 徐靜蕾「回嗆」眾人反按讚
金曲歌王黃立行2009年拍攝電影《杜拉拉升職記》和才女導演徐靜蕾結緣，至今7年戀情穩定頻被催婚，但小倆口有默契不婚不生，僅女方39歲時到美國凍了9顆卵，覺得這是留一手的「後悔藥」，有做這一步感覺特別踏實，而鮮少貼自己照片的徐靜蕾，今天罕見入了鏡，手裡還抱著小娃兒？引發一陣催生聲浪。
日前曾因坦承在美凍卵以備不時之需的徐靜蕾，今天在微博更新了近照，難得照片裡有她入鏡，手上還抱著個小嬰兒，徐靜蕾寫下：「去看了老師剛出生的孫女，抱了半個小時都沒哭」，自誇「抱功了得」，相當得意，照片中的她穿著黑底白領無袖花紋洋裝，抱著孩子的姿勢頗為標準，畫面相當溫馨。
粉絲見此照，難得沒趕著誇讚女神美麗，反倒抓緊了機會，來上一波催生潮，說她娃娃抱得順手，「什麼時候你也來一個？」、「你也好生一個了」，狂勸她不如就跟男友黃立行商量商量，到美國「解凍」孕育愛的結晶去，對於粉絲的殷殷期盼，徐靜蕾親手「反擊」了，笑呼：「催生的都不是親朋友，見者點讚」、「謝謝親朋友們」，雖被女神嗆聲了，但粉絲好開心，表示這些話兒她都聽進去啦！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。