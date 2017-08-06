鋼琴名家列夫席茲與顏華容 邊彈邊談貝多芬鋼琴奏鳴曲全集
一位則是拿過德國回聲大獎的俄羅斯鋼琴名家，一位是台灣最具知名度的鋼琴家之一，列夫席茲將與顏華容首度一起站上舞台舉行貝多芬鋼琴奏鳴曲全集講座，兩位鋼琴家將在講座上「談」貝多芬也「彈」鋼琴、帶領觀眾一遊這段人類文明史上的不朽旅程。
19世紀知名音樂家畢羅認為：「巴赫的兩冊《平均律鍵盤曲集》堪比舊約聖經，而貝多芬的32首《鋼琴奏鳴曲》則可視為新約聖經。」這段流傳已久的名句為貝多芬在音樂史上立起了極高的地位。
俄羅斯鋼琴家列夫席茲來台多次，今年則推出「貝多芬計畫」，來台以連8場演出全本貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。列夫席茲表示，貝多芬32首《鋼琴奏鳴曲》可以說是貝多芬的心靈歷史，份量吃重，但也可以體會貝多芬身為一位作曲家不斷「進化」的過程。
列夫席茲1976年出生於烏克蘭哈爾科夫，5歲開始習琴，先後在俄、英國與義大利深造，先後向布蘭德爾、傅聰、佛萊雪等鋼琴家學習。1994年中學畢業音樂會彈奏巴赫《郭德堡變奏曲》，被當時正好在場的日本Denon唱片公司挖掘，並且灌錄成專輯，自此躍上國際舞台。
這次將參與講座的顏華容表示，「對我而言，貝多芬的鋼琴奏鳴曲是他燃燒生命走出來的創作路，一路上有智慧有計畫、有血氣方剛有愛怨纏綿，無論是演奏、研究、聆聽貝多芬的奏鳴曲，都受到他莫大誠懇的教誨。」顏華容是首位獲得俄羅斯國立莫斯科柴可夫斯基紀念音樂學院(Moscow State Conservatory named after P. I. Tchaikovsky)鋼琴演奏博士的台灣籍音樂家。在演奏與教學之餘，顏華容持續創作，經常在報章雜撰寫樂評，也擔任導聆，自我要求甚高。
《MUZIK》策展與活動部副總經理曾柏雄表示，《月光》、《悲愴》、《熱情》、《暴風雨》這些曲名大家都耳熟能詳，「但貝多芬32首《鋼琴奏鳴曲》裡不但有著貝多芬承接傳統，盈滿哲思的吉光片羽，也滿佈貝多芬開創新路的勇氣，以及深刻的人性掙扎。」
「列夫席茲與顏華容談貝多芬鋼琴奏鳴曲全集」講座將於9月3日舉行，地點在松菸誠品表演廳舉行，講座為英文進行，現場將有中文口譯。
(中時)
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