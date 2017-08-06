英國脫歐分手費高達470億美元

英國周日版《每日電訊報》引述消息報導，英國脫歐協議可能包含一筆價值400億歐元（約470億美元）的分手費，儘管反歐盟國會議員揚言英國不會付歐盟半毛錢。

一位匿名英國政府官員表示：「我們知道歐盟主張英國支付600億歐元分手費，但歐盟內部討論的底價是500億歐元。英國主張的分手費金額是300億歐元，估計最後雙方妥協的金額將是400億歐元。」

(工商)