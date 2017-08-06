5、8下兩度敲追平分安打 彭政閔生日快樂！

今39歲生日的彭政閔，5、8局下2支安打都助中信兄弟攻下追平分。(資料照 鄭任南攝)

更新21:05)中職人氣王中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔，今(6日)過39歲生日，這天對Lamigo桃猿之戰，5、8局下2支安打，都幫球隊攻下追平分，算是送給自己的最佳生日禮物。

中信球團賽前本來要為恰恰慶生，但被他婉拒，該隊有人透露，他不希望被外界認為球隊戰績不好，還在球場歡樂慶生。

不過他賽前許下2個願望，第1，希望球隊低迷戰績有起色，第2，自己能打出好成績。結果5局下敲出追平分安打，8局下在眾多到場為他慶生的球迷面前，再敲出2分打點安打，2度助中信兄弟追平桃猿，此役打擊表現算是完成39歲生日許下的心願。

加入中職17年的恰恰，5、8局下2支安打，共攻下3打點，生涯累積打點來到999分，只差1分就是繼張泰山與林智勝之後，史上第3位達成「千分打點」里程碑的球員。

(中時電子報)