台南T-Bike啟用滿周年 35萬人次使用

台南市長賴清德今天頒獎感謝第35萬名使用者。（曹婷婷攝）

T-Bike台南公共自行車系統啟用屆滿周年，市政府推出T-Bike單車巡禮，已有35萬人次使用，台南市長賴清德6日下午在台南都會公園展開騎乘體驗，賴清德強調，T-Bike目的是讓大家騎乘休閒、觀光，但背後有一個更長遠目標，就是希望用腳踏車串連鐵路、火車、公車，讓台南成為一個低碳城市。

賴清德也頒獎感謝T-Bike第35萬人次使用者謝先生，謝先生表示，T-Bike已是他生活代步工具，除了交通使用，家人也常用騎乘休閒，他以市民卡租借竟獲得第35萬人次使用者腳踏車大獎，感到意外也驚喜。

賴清德說，腳踏車是交通政策最後一哩路，希望市民用最後一哩路的腳踏車做串連的時候，能夠多使用公共汽車。合併前，台南有3家客運公司，包括興南客運，新營客運還有高雄客運等，但這3家客運公司並沒有跑遍37個行政區，縣市合併後，市府用捷運化公共運輸系統精神來推動，比照捷運精神，車班密集。

合併前最後一年搭客運的人數是742萬人次，去年搭公共運輸系統已超過2千萬人次，有6條幹線公車、74條支線公車，還有一套市區公車跟接駁公車，總共109條路線，載運量大，且捷運化公共運輸系統，經過大學、高中、醫院及風景區，跟市民的生活結合在一起。

賴清德認為，雖然捷運化的公共運輸系統已有長足進步，仍有很多市民不習慣搭乘公車，「因為摩托車太方便、開車太方便」，希望台南的公共運輸系統，包括鐵路，火車，公車，跟腳踏車結合在一起，更多人搭公車，車班就可以更密集。

交通局長林炎成表示，T-Bike截止6月20日完成52處租賃站建置及營運，配有1496輛自行車，現在的成果只是T-Bike的第一步，未來，T-Bike將繼續推動智慧化的系統升級改造，讓台南市民可以把自行車當成旅遊導覽、休閒健身的重要平台。

(中時)