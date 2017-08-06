停辦8年後首度恢復 歌仔戲觀摩匯演8團競演

突破過去制式化展演觀摩，台北市藝文推廣處今年主辦的台北市106年歌仔戲觀摩匯演正在台北市松山車站廣場與艋舺公園舉行，不但選出民權等8團歌仔戲團同台競技，今年也是競演停辦8年後首度恢復，還增加專業評審團與獎金，三隊選出的優勝隊伍將各有五萬元獎金，個人獎也將會有三名，每人一萬元獎金。

台北市藝文推廣處處長林信耀表示，傳統藝術必須往下紮根，給新的團隊機會，也讓成熟的歌仔戲團成為榜樣，今年特別重新恢復歌仔戲觀摩匯演，他也努力向民間企業募款獎金，終於得以圓滿舉行。

林信耀表示，他自己出身教育界，非常清楚傳統藝術如果要不斷根，政府一定要釋出力量，協助團隊，讓它們有機會可以往更成熟的藝術境界發展。

今年參與的競賽團隊包括民權、宏聲、陳美雲、水錦、新國聲、一心、鴻明、小飛霞等8組將作同台競技。特別的是，今年也特別設立觀摩組，包括薪傳歌仔戲劇團、雙喜戲劇坊、明華園日團歌仔戲、台北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團、許亞芬歌子戲劇團與御綺新時代劇坊等6組，今晚雙喜戲劇坊就在艋舺公園演出《風流才子俏佳人》，現場超過千位民眾觀賞，擠爆會場，也彷彿讓台北市回到了在戲棚下看戲的懷舊歲月。

值得一提的是，評審團成員相當專業，包括林鶴宜、徐亞湘、游素凰、王麗嘉、施如芳、江武昌以及李季紋等，都是歌仔戲界的重要推手，學界專精，組成幾乎與中央文化部扶植團隊評審名單重疊，規格甚高，也讓外界對於競演結果備加期待。

目前演出場次還包括8月7日明華園日團歌仔戲將推出《搏虎》，8月8日由台北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團推出《樊江關》，8月9日許亞芬歌子戲劇團推出《新三笑姻緣》，8月10日御綺新時代劇坊則將演出《淚水龍吟》，地點都在艋舺公園。詳情可詢(02)2556-9101。

(中時)