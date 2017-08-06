「磊哥」回來了？《麻辣鮮師》隔17年拍電影版

《麻辣鮮師》是許多觀眾心中的經典校園劇。（圖／翻攝自官網）

《麻辣鮮師》隔17年傳出將拍電影版。（圖／中時資料照）

校園電視劇《麻辣鮮師》自2000年第一季開播後，捧紅不少大明星，也是許多觀眾的青春回憶，尤其謝祖武所飾演的老師「徐磊（磊哥）」更是靈魂人物，現傳出該劇將拍成電影版，打算召集「資處三丙」學生，預計將在12月開拍。

根據《ETNEWS》報導，有網友近日爆料，稱看到謝祖武、杜詩梅、郭鐵人等《麻辣鮮師》班底在高校拍攝，讓不少網友期待是否要開拍新的偶像劇，直呼懷念「磊哥」。據悉，謝祖武已答應拍《麻辣鮮師》電影版，近期拍的則是前導片，而主要內容將在12月開拍，上映日期最快在明年，傳出不少藝人都有接到「錄製祝福VCR」邀請。

對此傳聞，電影公司製作人阿近回應：「8月17日將舉行記者會，一切的內容都將在當天宣布。」並稱謝祖武是靈魂人物，其他12月開拍就知道；而謝祖武經紀人則低調表示「由電影公司統一回答」。

(中時電子報)