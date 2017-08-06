「陽明十字軍精神」再現 高市陽明大學校友會成立
高雄市陽明大學校友會今天在漢神巨蛋會館舉行成立大會，數百位校友齊聚一堂，唱校歌、憶往事，充滿笑聲，場面溫馨；校友會籌備會主任委員、高雄榮總副院長張宏泰鼓勵陽明人要延續「陽明十字軍精神」，對台灣公共衛生繼續做出奉獻。
會上校友會選出張宏泰為榮譽理事長，第10屆校友、耳鼻喉科開業醫師楊宜璋為理事長。
張宏泰是第1屆校友，也是校友會得以成立的幕後推手，他致詞時細數在校時的點滴往事，勾起不少校友的回憶，笑聲不斷。
張宏泰說，他1975年進入陽明醫學院（陽明大學前身）就讀，當時規定學生一律住校、不能隨意外出，但圍牆不能困住年少心靈，他永遠記得突破禁忌在西門町舉辦第1次迎新舞會的興奮。
張宏泰也推崇周碧瑟教授帶領他們發揮「陽明十字軍精神」，利用寒暑假下鄉，幫婦女做子宮頸抹片檢查等社區醫療，至今已延續40年，為台灣社區醫療做出貢獻，台灣公共衛生政策是周教授先推動，陽明人無私奉獻、同學自掏腰包，為台灣公衛盡一己之力。
周碧瑟今天也出席成立大會，受到歷屆校友熱烈歡迎；高雄市有陽明大學校友1000多人，今天成立大會席開數十桌，除了表態要參選高雄市長的國民黨立委陳宜民，他也是陽明大學第1屆校友，另有意參選高雄市長的民進黨立委劉世芳、管碧玲、陳其邁、趙天麟等人也出席，逐桌敬酒尋求醫界支持，還有衛福部政務次長何啟功、高市衛生局長黃志中等人也到場祝賀。
(中時)
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