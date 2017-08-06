轟「那個神」遭網友罵幹話王 李茂生回應了
台南市長賴清德批陳金鋒，在大聯盟表現不如小聯盟，不是實力不夠，而是英語能力不足。台大法律系教授李茂生昨反批這是「說幹話」。今天有網友在他的塗鴉牆留言說：「李茂生，你才是幹話王，台大法律系有這種水準的老師是學生不幸」。李茂生稍後做出回應說，賴神是台灣的神祇，當有人說出事實，燒香的人是無法忍受的！
李茂生指出，在資本主義至上的美國，職業棒球再怎麼有文化、傳統的掩飾，本質上就是一個贏球賺錢的機制。小聯盟測試與培育實力，而大聯盟則是驗收實力。實力主要靠天分與努力，當然溝通能力、種族等，也會發揮影響實力的作用，但終究只是配角而已。對於有實力的人，如果因為溝通不良或種族歧視，而使得他無法發揮實力的話，那麼這個球團的經營者，就應該檢討，不檢討的話，在資本主義的職業棒球圈中，將無法生存下去。
李茂生表示，通常因對手的關係，在小聯盟表現優異的選手，在大聯盟中碰到實力較強的對手時，會表現不好，這是理所當然，此時球團的選擇不會是繼續燒錢期待奇蹟，而會斷然壯士斷腕。當然被斷腕的人，或同情他們的人，會替這些人找藉口，人際關係不良、種族歧視等，就是最佳的托詞。
李茂生直言，或許陳金鋒或賴神是台灣的神祇，所以當有人說出事實時，燒香的人是無法忍受的。
李茂生之前在臉書指出，他知道不得「謗神」，但總可以發問，在小聯盟不需要用英文與教練或其他選手溝通，所以打得比較好？難道他以為聽眾是小學老師，就可以講「幹話」嗎？小學老師是教小學生沒錯，但本身並非小學生，這樣呼嚨人家好嗎？
(中時電子報)
文章來源：李茂生臉書
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