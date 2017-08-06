韓國賊女友北檢複訊 口罩當眼罩戴

趙準基女友晚間抵達台北地檢署接受複訊，口罩當眼罩用避人耳目。(蕭博文攝)

韓國籍男子趙準基涉嫌竊盜民進黨部黨工9萬元財物，東窗事發後通知韓國李姓女友飛來台灣，情侶今一同落網。圖為李女晚間抵達台北地檢署接受複訊。(蕭博文攝)

韓國男子趙準基涉嫌竊盜民進黨部黨工9萬元財物，東窗事發後通知韓國李姓女友飛來台灣，情侶今一同落網。刑事局為釐清韓女是否明知男友涉嫌偷竊而協助藏匿，晚間將女子移送台北地檢署複訊。

李姓女子晚間抵達北檢低頭不發一語，還將口罩當眼罩用避人耳目。媒體以英文、韓文詢問李女是否知悉男友犯罪，但李女沒有回應。

(中時)