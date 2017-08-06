兩岸藝術交流 台生參訪廣州美術館

廣州大新美術館創辦人王慶祥（後排中）與台灣師生交流。（主辦單位提供）

台灣師生欣賞大新美術館內藝術家鄭宏南石雕作品。（主辦單位提供）

台灣師生參觀大新美術館合影。（主辦單位提供）

台灣學生與駐村大陸青年藝術家關鳳信（左）交流。（主辦單位提供）

台灣師生與藝術家曾英棟（右）交流。（主辦單位提供）

130多名台灣學子今天參觀廣州花都大新美術館，和進駐的兩岸藝術家交流。不少台灣學生表示，園區環境優美，並提供進駐藝術家免費食宿及創作環境，是有助兩岸交流的平台。

廣州市台辦指導、天河區台辦和廣州市穗台經濟文化交流中心主辦、廣州台灣青年之家承辦的「2017暑期台灣大學生實習活動嶺南文化之旅」，今率台灣成功大學、交通大學、中華醫事科大、輔英科大、崑山科大等學生前往大新美術館，並走訪園區的兩岸青年藝術創作基地。

台灣師生走進館內常駐台南藝術家、甘樂阿舍美術館創辦人曾英棟的工作室，和大師面對面交流，頻頻詢問創作細節。

曾英棟近年創作結合物質與精神能量，以錢幣與愛心入畫，形象鮮明。中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系助理教授李德修說，欣賞完畫作，才發現錢與愛都是生活的本源，曾英棟在創作中融入這些個人特色，意象極佳。

據了解，華醫科大校長曾信超也向曾英棟邀約作品。李德修表示，華醫雖無藝術專門科系，但不乏精工相關藝術背景的教師，校長也希望增添校內藝文氣息，透過大師級作品提升校園文化內涵。

今天的參訪活動，大新美術館創辦人、廣州市台資企業協會天河區分會會長王慶祥親自接待，和學生暢談推動兩岸藝術文化的理念。

大新美術館以促進兩岸藝術文化交流為宗旨，除多次舉辦兩岸藝術活動，也邀請兩岸藝術家駐地創作，透過各藝術家間的交流，與創作理念、經驗分享，除激盪更多藝術樣貌，更增進兩岸藝術文化的相互理解。

(中時)