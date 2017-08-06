美前副總統錢尼訪台 擔任專題演講者

外交部今表示，美國前副總統錢尼（Richard B. Cheney）6日至9日訪台；他將出席8日在台北舉辦的「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」，擔任專題演講貴賓。

外交部指出，他也將拜會我政府首長，就台美關係及區域經貿與安全局勢交換意見。外交部對錢尼來訪表達誠摯歡迎。

外交部說，錢尼長期堅定友我，係我國堅實友人，他於擔任美國聯邦眾議員時曾投票支持《台灣關係法》，任職副總統期間，亦支持美國布希總統（George W. Bush）宣布多批對台軍售套案，並於2004年在中國大陸復旦大學發表公開演講中，重申美國政府將履行對我安全承諾，持續提供台灣適當的軍備。

外交部表示，錢尼政治經歷豐富，曾於2001年1月至2009年1月擔任美國副總統，歷任美國國防部長、聯邦眾議員及白宮幕僚長等要職。他曾於1993年訪台，時隔24年後再度來訪，充分展現對我國的堅定支持，亦反映台美關係的緊密友好及源遠流長。

(中時)