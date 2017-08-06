每月少領5000 嘉義縣消防局長向中央爭取超勤費

同工不同酬延燒到了嘉義縣消防局，近日嘉義縣消防局長黃志榮發文內政部消防署及嘉義縣各消防大隊，要求中央政府統一發放1萬7000元的超勤津貼，嘉義縣的消防員工作不比其他縣市輕鬆，卻領的比人少。公文內容以白話口吻寫出基層消防員警心聲。消防局長黃志榮表示，為了嘉義縣消防弟兄爭取應有的權利發聲，才會發這份公文。

仔細一看公文內容，可以清楚見到主旨寫著，「誰憐我？貧窮縣市次等消防員。同是消防員，勤休制度一國多制已然不公，他縣市超時服勤每月可領17000元，我們窮縣消防員服勤時數更久，卻永遠只有12000元」。建議中央政府統一提撥每月超勤不足的加班費5000元，給基層應有的權益。

不願具名的消防員表示，因中央補助加班費只有12000元，其餘都是以地方政府的財政收入，中央也不可能給嘉義縣加錢，這樣其他縣市豈不起而效尤，紛紛要錢。如果沒有錢，也可以讓消防員把無法申報超勤加班費的部分用補休的方式還給消防員，問題是政府不給假。

局長黃志榮表示，嘉義縣的消防員每個月少領5000元，一年就少領了6萬元。嘉義縣的消防員不比其他縣市輕鬆，工作一樣辛苦危險。希望這份公文送至中央上級單位，高層長官能夠明白基層心聲，全國統一提撥加班經費，提升消防員的士氣。

(中時)